Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратура
Киев • УНН
Депутату Ужгородского горсовета сообщено о подозрении из-за недостоверных сведений в декларации на более чем 13,8 миллиона гривен. Он не отразил недвижимость, наличные средства и банковские счета.
Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета 8-го созыва, в декларации которого обнаружили недостоверные сведения на более чем 13,8 миллиона гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует УНН.
Отмечается, что фигурант был избран в 2020 году в Ужгородский горсовет от ныне уже запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".
Сумма недостоверного декларирования составляет 13,8 млн. грн., а сумма легализации незаконно полученных активов - 11,5 млн. грн. По данным следствия и результатам полной проверки декларации за 2022 год, ... установлено, что депутат умышленно не отразил в декларации сведения о ряде активов и финансовых обязательств. В частности, в декларации не указана информация об объектах недвижимости, которыми пользовались члены его семьи, в том числе частный жилой дом в городе Ужгород площадью около 360 кв. м, а также недвижимость в городе Киеве
Кроме того, не было задекларировано более 315 тысяч долларов США наличными, которые подозреваемый передал третьему лицу, оформив их как заем. Следствием установлено, что таким образом он пытался легализовать средства с неподтвержденным происхождением.
Также в декларации отсутствуют сведения о более чем 1,3 млн грн средств на частных банковских счетах, почти 800 тыс. грн долговых обязательств и около 70 тыс. грн полученной заработной платы. Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию) и ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)
Также во время санкционированных обысков изъяты двое часов известных мировых брендов, девять картин известных художников, автомобили "Mercedes-Benz S-class" и "Mercedes-benz GLE" 2021 года, мобильные телефоны, документы по аренде помещений и наличные средства. Инициирована мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 млн. грн. и арест имущества депутата с целью дальнейшей конфискации.
Экс-нардепу Александру Супруненко сообщено о подозрении в самовольном занятии 0,3 га земли возле Днепра. Он незаконно построил дом и огородил участок, ограничив доступ к воде.
