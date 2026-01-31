Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратура

$42.850.08
30 января, 18:51
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Популярные новости
Украина установила рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года - Шмыгаль
30 января, 19:39
Маск откликнулся на запрос Федорова об использовании Starlink на российских БПЛА
30 января, 20:35
"Лопата в руки и чистить снег": лукашенко раскрыл секрет женской красоты
30 января, 21:53
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя
23:30
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"
00:37
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21
Эксклюзив
30 января, 18:21
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
30 января, 12:58
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3
30 января, 18:42
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране
30 января, 18:12
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью
30 января, 17:25
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук
30 января, 15:51
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новое
30 января, 13:24
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратура

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Депутату Ужгородского горсовета сообщено о подозрении из-за недостоверных сведений в декларации на более чем 13,8 миллиона гривен. Он не отразил недвижимость, наличные средства и банковские счета.

Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратура

Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета 8-го созыва, в декларации которого обнаружили недостоверные сведения на более чем 13,8 миллиона гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что фигурант был избран в 2020 году в Ужгородский горсовет от ныне уже запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Сумма недостоверного декларирования составляет 13,8 млн. грн., а сумма легализации незаконно полученных активов - 11,5 млн. грн. По данным следствия и результатам полной проверки декларации за 2022 год, ... установлено, что депутат умышленно не отразил в декларации сведения о ряде активов и финансовых обязательств. В частности, в декларации не указана информация об объектах недвижимости, которыми пользовались члены его семьи, в том числе частный жилой дом в городе Ужгород площадью около 360 кв. м, а также недвижимость в городе Киеве

- говорится в сообщении.

Кроме того, не было задекларировано более 315 тысяч долларов США наличными, которые подозреваемый передал третьему лицу, оформив их как заем. Следствием установлено, что таким образом он пытался легализовать средства с неподтвержденным происхождением.

Также в декларации отсутствуют сведения о более чем 1,3 млн грн средств на частных банковских счетах, почти 800 тыс. грн долговых обязательств и около 70 тыс. грн полученной заработной платы. Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию) и ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

- указали прокуроры.

Также во время санкционированных обысков изъяты двое часов известных мировых брендов, девять картин известных художников, автомобили "Mercedes-Benz S-class" и "Mercedes-benz GLE" 2021 года, мобильные телефоны, документы по аренде помещений и наличные средства. Инициирована мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 млн. грн. и арест имущества депутата с целью дальнейшей конфискации.

Напомним

Экс-нардепу Александру Супруненко сообщено о подозрении в самовольном занятии 0,3 га земли возле Днепра. Он незаконно построил дом и огородил участок, ограничив доступ к воде.

Вадим Хлюдзинский

