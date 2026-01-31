Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратура

Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета 8-го созыва, в декларации которого обнаружили недостоверные сведения на более чем 13,8 миллиона гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что фигурант был избран в 2020 году в Ужгородский горсовет от ныне уже запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Сумма недостоверного декларирования составляет 13,8 млн. грн., а сумма легализации незаконно полученных активов - 11,5 млн. грн. По данным следствия и результатам полной проверки декларации за 2022 год, ... установлено, что депутат умышленно не отразил в декларации сведения о ряде активов и финансовых обязательств. В частности, в декларации не указана информация об объектах недвижимости, которыми пользовались члены его семьи, в том числе частный жилой дом в городе Ужгород площадью около 360 кв. м, а также недвижимость в городе Киеве - говорится в сообщении.

Кроме того, не было задекларировано более 315 тысяч долларов США наличными, которые подозреваемый передал третьему лицу, оформив их как заем. Следствием установлено, что таким образом он пытался легализовать средства с неподтвержденным происхождением.

Также в декларации отсутствуют сведения о более чем 1,3 млн грн средств на частных банковских счетах, почти 800 тыс. грн долговых обязательств и около 70 тыс. грн полученной заработной платы. Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию) и ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) - указали прокуроры.

Также во время санкционированных обысков изъяты двое часов известных мировых брендов, девять картин известных художников, автомобили "Mercedes-Benz S-class" и "Mercedes-benz GLE" 2021 года, мобильные телефоны, документы по аренде помещений и наличные средства. Инициирована мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 млн. грн. и арест имущества депутата с целью дальнейшей конфискации.

