Депутат Мовчан заявив, що на імпорт спирту введено мораторій до 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Народний депутат Олексій Мовчан із фракції "Слуга народу", запевняє, що на імпорт спирту в Україну введено мораторій до 2022 року. Про це він написав в авторському блозі на "НВ", коментуючи спиртовий закон № 2300, що днями підписав Президент, передає УНН.
Так політик зазначив, що демонополізація спиртової галузі пройде з максимальним збереженням існуючих виробничих потужностей та забезпеченням рівних умов для усіх потенційних гравців ринку.
"Водночас, парламент ввів певні запобіжники для захисту національного виробника. Щоб дати можливість новому ринку зміцніти за рахунок внутрішнього споживання, а українській спиртовій галузі стати конкурентноспроможною у світі, ми ввели мораторій на імпорт спирту до 2022 року", - йдеться в його дописі.
Разом з тим, у тій версії закону, що опублікована на офіційному сайті ВР, про мораторій не йдеться.
А стаття про імпорт звучить так:
"До 1 січня 2024 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України".
Тобто закон, навпаки дозволяє імпорт, що, на переконання низки експертів, стане додатковим джерелом корупції, остаточно знищить вітчизняне виробництво спирту та сприятиме контрабанді спирту з Придністров'я та окупованих територій.
Як насправді, з викладених двох версій, звучить норма про імпорт і чи дійсно передбачена його заборона у вже підписаному Президентом варіанті ЗУ №2300 - не зрозуміло.
Як писав УНН, профспілка ДП "Укрспирт" гостро відреагувала на підписання Зеленським "спиртового" закону.