Депутат Мовчан заявив, що на імпорт спирту введено мораторій до 2022 року

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Народний депутат Олексій Мовчан із фракції "Слуга народу", запевняє, що на імпорт спирту в Україну введено мораторій до 2022 року. Про це він написав в авторському блозі на "НВ", коментуючи спиртовий закон № 2300, що днями підписав Президент, передає УНН.