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Депутат Мовчан заявил, что на импорт спирта введен мораторий до 2022 года

Депутат Мовчан заявил, что на импорт спирта введен мораторий до 2022 года

Киев  •  УНН

 • 12674 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Народный депутат Алексей Мовчан из фракции "Слуга народа", уверяет, что на импорт спирта в Украине введен мораторий до 2022 года. Об этом он написал в авторском блоге на "НВ", комментируя спиртовой закон № 2300, что на днях подписал Президент, передает УНН.

Так политик отметил, что демонополизация спиртовой отрасли пройдет с максимальным сохранением существующих производственных мощностей и обеспечением равных условий для всех потенциальных игроков рынка.

"Вместе с тем, парламент ввел определенные меры предосторожности для защиты национального производителя. Чтобы дать возможность новому рынку окрепнуть за счет внутреннего потребления, а украинской спиртовой отрасли стать конкурентоспособной в мире, мы ввели мораторий на импорт спирта до 2022 года", - говорится в его заметке.

Вместе с тем, в той версии закона, которая опубликована на официальном сайте ВР, о моратории речь не идет.

А статья об импорте звучит так:

"До 1 января 2024 года импорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляется только государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это Кабинетом министров Украины".

То есть закон, наоборот позволяет импорт, что по убеждению ряда экспертов станет дополнительным источником коррупции, что окончательно уничтожит отечественное производство спирта и будет способствовать контрабанде спирта из Приднестровья и оккупированных территорий.

Как на самом деле, из изложенных двух версий, звучит норма об импорте и действительно ли предусмотрен его запрет в уже подписанном Президентом варианте ЗУ №2300 - не понятно.

Как писал УНН, профсоюз ГП "Укрспирт" остро отреагировал на подписание Зеленским "спиртового" закона.

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