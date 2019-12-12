Депутат Мовчан заявил, что на импорт спирта введен мораторий до 2022 года

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Народный депутат Алексей Мовчан из фракции "Слуга народа", уверяет, что на импорт спирта в Украине введен мораторий до 2022 года. Об этом он написал в авторском блоге на "НВ", комментируя спиртовой закон № 2300, что на днях подписал Президент, передает УНН.