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Профспілка ДП "Укрспирт" гостро відреагувала на підписання Зеленським "спиртового" закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вчора, 11 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 2300 про демонополізацію та продаж активів ДП “Укрспирт”, і поклав початок руйнації стратегічної для України спиртової галузі. Про це на своїй сторінці у Facebook заявили представники профспілки держпідприємства, передає УНН.

Так, очікуваного діалогу співробітників ДП, “озброєних аргументами, практичним досвідом і глибокими знаннями з питань функціонування спиртової галузі в Україні”, із діючою владою так і не відбулося, пише профспілка. Попри неодноразові письмові та публічні звернення співробітників “Укрспирту” як до ОП, так і до нардепів.

“Маємо дві версії: або це повне та свідоме ігнорування фахової точки зору, бо законопроект ухвалювали не в інтересах держави, а в інтересах горілчаних гігантів.

Друга версія: профспілки, озброєні аргументами, практичним досвідом і глибокими знаннями з питань функціонування спиртової галузі в Україні. Відповідно, відмова від діалогу з нами може мати підґрунтя у вигляді банального страху авторів законопроекту виглядати на нашому фоні зі своїми суто теоретичними доводами — смішно та безглуздо”, — йдеться у повідомленні.

Проект ЗУ було ухвалено з порушенням регламенту, без фінансово-економічного обґрунтування та без висновків профільних комітетів ВР, нагадали в “Укрспирті”.

“У документі відсутні чіткі критерії стосовно тих підприємств, що отримують право на виробництво сприту, за яких обов’язкових умов, технічної спроможності та у разі чого таке право може бути ними втрачене”, — додали співробітники ДП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Слуги народу” прекрасно розуміють, що створюють потужний тіньовий ринок спирту

Суперечливою є норма про дозвіл на імпорт спирту в Україну. Не зрозуміло, яким вимогам мають відповідати імпортери продукту, кажуть у ДП.

“Відсутнє обґрунтування, навіщо взагалі ця норма, якщо наших потужностей цілком вистачає для забезпечення внутрішньої потреби на експорту спирту”, — йдеться у повідомленні.

У відкритті українського ринку для іноземного алкоголю співробітники ДП вбачають інтереси великих горілчаних компаній. Останні ж і не приховують своїх бажань купувати більш дешевий молдавський чи інший іноземний спирт, йдеться у дописі.

Не зрозуміло також, скільки ліцензій на виробництво спирту планується видавати. І на додаток — відсутність плану по приватизації ДП, а також падіння прогнозів МЕРТу й ОП щодо бюджетних надходжень від впровадження реформи, каже профспілка ДП.

“Ось такі справи, друзі. Це дуже коротко, але і так достатньо, щоб зрозуміти масштаби та швидкість руйнації стратегічної для України спиртової галузі”, — йдеться у повідомленні.

У ДП натякнули, що збираються мовчки спостерігати за тим, що відбувається.

“Профспілка ДП „Укрспирт“, у свою чергу, готується робити й свою справу. Чекайте новин. Буде цікаво, адже з профспілками так обходитися, як сьогодні це собі дозволяють законодавці, не можна”, — зазначено у дописі.

Як писав УНН, ВР прийняла “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні 3 грудня. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “Слуги народу”.

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