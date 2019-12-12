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Профсоюз ГП "Укрспирт" остро отреагировала на подписание Зеленским "спиртового" закона

Профсоюз ГП "Укрспирт" остро отреагировала на подписание Зеленским "спиртового" закона

Киев  •  УНН

 • 12645 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Вчера, 11 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 2300 о демонополизации и продажа активов ГП “Укрспирт”, и положил начало разрушения стратегической для Украины спиртовой отрасли. Об этом на своей странице в Facebook заявили представители профсоюза госпредприятия, передает УНН.

Так, ожидаемого диалога сотрудников ГП, “вооруженных аргументами, практическим опытом и глубокими знаниями по вопросам функционирования спиртовой отрасли в Украине”, с властью так и не произошло, пишет профсоюз. Несмотря на неоднократные письменные и публичные обращения сотрудников “Укрспирт” как к ОП, так и к нардепам.

“Есть две версии: либо это полное и сознательное игнорирование профессиональной точки зрения, потому что законопроект принимали не в интересах государства, а в интересах водочных гигантов.

Вторая версия: профсоюзы, вооруженные аргументами, практическим опытом и глубокими знаниями по вопросам функционирования спиртовой отрасли в Украине. Соответственно, отказ от диалога с нами может иметь основание в виде банального страха авторов законопроекта выглядеть на нашем фоне со своими чисто теоретическими доводами — смешно и нелепо”, — говорится в сообщении.

Проект Закона был принят с нарушением регламента, без финансово-экономического обоснования и без выводов профильных комитетов ВР, напомнили в “Укрспирте”.

“В документе отсутствуют четкие критерии в отношении тех предприятий, которые получают право на производство ловкость, при которых обязательных условий, технической возможности и в случае чего такое право может быть ими утрачено”, — добавили сотрудники ГП.

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Противоречивой есть норма о разрешении на импорт спирта в Украине. Непонятно, каким требованиям должны отвечать импортеры продукта, говорят в ГП.

“Отсутствует обоснование, зачем вообще эта норма, если наших мощностей вполне достаточно для обеспечения внутренней потребности для экспорта спирта”, — говорится в сообщении.

В открытии украинского рынка для иностранного алкоголя сотрудники ГП видят интересы крупных водочных компаний. Последние же и не скрывают своих желаний покупать более дешевый молдавский или иной иностранный спирт, говорится в заметке.

Непонятно также, сколько лицензий на производство спирта планируется выдавать. И в дополнение — отсутствие плана по приватизации ГП, а также падение прогнозов МЭРТ и ОП по бюджетных поступлений от внедрения реформы, говорит профсоюз ГП.

“Вот такие дела, друзья. Это очень коротко, но и так достаточно, чтобы понять масштабы и скорость разрушения стратегической для Украины спиртовой отрасли”, — говорится в сообщении.

В ГП намекнули, что не собираются молча наблюдать за тем, что происходит.

“Профсоюз ГП „Укрспирт“, в свою очередь, готовится делать и свое дело. Ждите новостей. Будет интересно, ведь с профсоюзами так обходиться, как сегодня это себе позволяют законодатели, нельзя”, — говорится в заметке.

Как писал УНН, ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении 3 декабря. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “Слуги народа”.

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