Депозитарій: українці з лютого можуть ставати власниками цінних паперів іноземних компаній

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 167904 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 169834 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 299898 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 210782 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 312309 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 208812 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235797 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253757 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246330 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136186 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 53876 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 46083 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 132129 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 36278 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 40777 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 132129 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 167904 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 299898 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 312309 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 277440 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99166 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86403 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123232 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140516 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145889 перегляди
Актуальне
Депозитарій: українці з лютого можуть ставати власниками цінних паперів іноземних компаній

Депозитарій: українці з лютого можуть ставати власниками цінних паперів іноземних компаній

Київ • УНН

 • 19518 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні від 6 лютого 2018-го, коли набуло чинності рішення “Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України”, кожен громадянин може придбати цінні папери із закордонних бірж, які раніше були доступні лише великим інвесторам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний депозитарій України.

Українці можуть вільно продавати, дарувати чи передавати у спадок цінні папери. 

Так українці, наприклад, можуть придбати акції американської корпорації Microsoft.

“Нам потрібно пожвавити український ринок цінних паперів. Один із способів — забезпечити інвесторам ефективну інфраструктуру для придбання зарубіжних активів. Рішення про спрощення доступу іноземних цінних паперів грає в цьому процесі одну з головних ролей. У результаті, спростилася процедура входження цінних паперів на ринок. Тепер все що необхідно зробити емітенту (юридична особа, фізична особа, держава, орган місцевого самоврядування, яка від свого імені розміщує цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску - Ред.), для отримання дозволу від НКЦПФР на допуск цінних паперів іноземної компанії - заповнити стандартну форму заявки. Збір іншої інформації і введення на український фондовий ринок - здійснює НДУ. Зняті обмеження за кількістю обігу цінних паперів для їх власників. Для учасників ринку це хороша можливість для розширення пакету послуг”, — сказав голова правління НДУ Міндаугас Бакас.

За словами Бакаса, цим рішенням спростилася процедура входу цінних паперів на ринок України. Тепер все що необхідно зробити емітенту для отримання дозволу на допуск цінних паперів іноземної компанії — це заповнити стандартну форму заявки. Збір іншої інформації і введення на український фондовий ринок здійснює депозитарій.

Нагадаємо, в Україні рівень тіньової економіки у січні-вересні 2017 року становив 33% ВВП, що менше на 3 відсоткових пункти, ніж у січні-вересні 2016 року, передає УНН з посиланням на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,045.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,055.40
Ethereum
$2,001.14