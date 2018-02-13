Депозитарій: українці з лютого можуть ставати власниками цінних паперів іноземних компаній

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні від 6 лютого 2018-го, коли набуло чинності рішення “Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України”, кожен громадянин може придбати цінні папери із закордонних бірж, які раніше були доступні лише великим інвесторам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний депозитарій України.