Депозитарій: українці з лютого можуть ставати власниками цінних паперів іноземних компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні від 6 лютого 2018-го, коли набуло чинності рішення “Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України”, кожен громадянин може придбати цінні папери із закордонних бірж, які раніше були доступні лише великим інвесторам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний депозитарій України.
Українці можуть вільно продавати, дарувати чи передавати у спадок цінні папери.
Так українці, наприклад, можуть придбати акції американської корпорації Microsoft.
“Нам потрібно пожвавити український ринок цінних паперів. Один із способів — забезпечити інвесторам ефективну інфраструктуру для придбання зарубіжних активів. Рішення про спрощення доступу іноземних цінних паперів грає в цьому процесі одну з головних ролей. У результаті, спростилася процедура входження цінних паперів на ринок. Тепер все що необхідно зробити емітенту (юридична особа, фізична особа, держава, орган місцевого самоврядування, яка від свого імені розміщує цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску - Ред.), для отримання дозволу від НКЦПФР на допуск цінних паперів іноземної компанії - заповнити стандартну форму заявки. Збір іншої інформації і введення на український фондовий ринок - здійснює НДУ. Зняті обмеження за кількістю обігу цінних паперів для їх власників. Для учасників ринку це хороша можливість для розширення пакету послуг”, — сказав голова правління НДУ Міндаугас Бакас.
За словами Бакаса, цим рішенням спростилася процедура входу цінних паперів на ринок України. Тепер все що необхідно зробити емітенту для отримання дозволу на допуск цінних паперів іноземної компанії — це заповнити стандартну форму заявки. Збір іншої інформації і введення на український фондовий ринок здійснює депозитарій.
Нагадаємо, в Україні рівень тіньової економіки у січні-вересні 2017 року становив 33% ВВП, що менше на 3 відсоткових пункти, ніж у січні-вересні 2016 року, передає УНН з посиланням на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі.