Депозитарий: украинцы с февраля могут становиться владельцами ценных бумаг иностранных компаний

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74378 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88941 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91570 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110114 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101266 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104948 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111924 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122920 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134483 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Депозитарий: украинцы с февраля могут становиться владельцами ценных бумаг иностранных компаний

Депозитарий: украинцы с февраля могут становиться владельцами ценных бумаг иностранных компаний

Киев  •  УНН

 • 19517 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине от 6 февраля 2018 года, когда вступило в силу решение “О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины”, каждый гражданин может приобрести ценные бумаги иностранных бирж, которые ранее были доступны только крупным инвесторам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный депозитарий Украины.

Украинцы могут свободно продавать, дарить или передавать по наследству ценные бумаги.

Так украинцы, например, могут приобрести акции американской корпорации Microsoft.

“Нам нужно оживить украинский рынок ценных бумаг. Один из способов — обеспечить инвесторам эффективную инфраструктуру для приобретения зарубежных активов. Решение об упрощении доступа иностранных ценных бумаг играет в этом процессе одну из главных ролей. В результате, упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок. Теперь всё что необходимо сделать эмитенту для получения разрешения от НКЦБФР на допуск ценных бумаг иностранной компании — заполнить стандартную форму заявки. Сбор остальной информации и введение на украинский фондовый рынок — осуществляет НДУ. Сняты ограничения по количеству обращения ценных бумаг для их владельцев. Для участников рынка это хорошая возможность для расширения пакета услуг”, — сказал председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.

По словам Бакас, этим решением упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок Украины. Теперь всё что необходимо сделать эмитенту (юридическое лицо, физическое лицо, государство, орган местного самоуправления, которая от своего имени размещает ценные бумаги и обязуется выполнять обязанности, вытекающие из условий их выпуска - Ред.) для получения разрешения на допуск ценных бумаг иностранной компании — это заполнить стандартную форму заявки. Сбор другой информации и введение на украинский фондовый рынок осуществляет депозитарий.

Напомним, в Украине уровень теневой экономики в январе-сентябре 2017 составил 33% ВВП, что меньше на 3 процентных пункта, чем в январе-сентябре 2016 года, передает УНН со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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