Депозитарий: украинцы с февраля могут становиться владельцами ценных бумаг иностранных компаний

Украинцы могут свободно продавать, дарить или передавать по наследству ценные бумаги.

Так украинцы, например, могут приобрести акции американской корпорации Microsoft.

“Нам нужно оживить украинский рынок ценных бумаг. Один из способов — обеспечить инвесторам эффективную инфраструктуру для приобретения зарубежных активов. Решение об упрощении доступа иностранных ценных бумаг играет в этом процессе одну из главных ролей. В результате, упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок. Теперь всё что необходимо сделать эмитенту для получения разрешения от НКЦБФР на допуск ценных бумаг иностранной компании — заполнить стандартную форму заявки. Сбор остальной информации и введение на украинский фондовый рынок — осуществляет НДУ. Сняты ограничения по количеству обращения ценных бумаг для их владельцев. Для участников рынка это хорошая возможность для расширения пакета услуг”, — сказал председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.

По словам Бакас, этим решением упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок Украины. Теперь всё что необходимо сделать эмитенту (юридическое лицо, физическое лицо, государство, орган местного самоуправления, которая от своего имени размещает ценные бумаги и обязуется выполнять обязанности, вытекающие из условий их выпуска - Ред.) для получения разрешения на допуск ценных бумаг иностранной компании — это заполнить стандартную форму заявки. Сбор другой информации и введение на украинский фондовый рынок осуществляет депозитарий.

Напомним, в Украине уровень теневой экономики в январе-сентябре 2017 составил 33% ВВП, что меньше на 3 процентных пункта, чем в январе-сентябре 2016 года, передает УНН со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли.