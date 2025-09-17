День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину

17 вересня в Україні відзначають день усиновлення дітей. Наразі в Україні понад 14 тисяч дітей залишаються без постійної сім’ї, більшість із них - підлітки. УНН поспілкувався із головою Державної служби у справах дітей Петром Добромільським, який пояснив, чому ця категорія найменш затребувана серед кандидатів на усиновлення.

Наразі завдання знайти кожному постійну родину гостро стоїть для України. Як підкреслює Добромільський, державна стратегія 2024–2028 визначає ціллю "зростання кількості дітей, які виховуються в сімейному оточенні та розвиток усиновлення як одного з ключових шляхів реалізації права дитини на сім’ю". Втім, статистика демонструє, що саме тут виникає найбільший дисбаланс.

Серед 14 тисяч дітей, які чекають на усиновлення, 70% - це підлітки віком від 10 до 18 років, а понад 10 тисяч мають братів чи сестер, яких важливо залишити разом. Водночас серед понад двох тисяч родин, які перебувають на обліку кандидатів, більшість готові прийняти дітей від народження до 10 років. Усиновити дітей віком від 10 років і старше готові лише близько 280 сімей