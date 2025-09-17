$41.230.05
Ексклюзив
05:30 • 102 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 30178 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 53413 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 31359 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 47216 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 65945 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 27691 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 49997 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37612 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17146 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 14125 перегляди
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 11935 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47 • 14087 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 16049 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 7592 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 30166 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 53400 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 28662 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 65932 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 49990 перегляди
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 15807 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 22546 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 53451 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 52059 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 56568 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину

Київ • УНН

 • 92 перегляди

В Україні понад 14 тисяч дітей чекають на усиновлення, більшість з них – підлітки. Голова Держслужби у справах дітей Петро Добромільський пояснив, чому ця категорія дітей найменш затребувана.

День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину

17 вересня в Україні відзначають день усиновлення дітей. Наразі в Україні понад 14 тисяч дітей залишаються без постійної сім’ї, більшість із них - підлітки. УНН поспілкувався із головою Державної служби у справах дітей Петром Добромільським, який пояснив, чому ця категорія найменш затребувана серед кандидатів на усиновлення.

Наразі загалом понад 14 тисяч дітей усе ще перебувають на обліку та чекають на свої сім’ї

- зазначає Добромільський.

Наразі завдання знайти кожному постійну родину гостро стоїть для України. Як підкреслює Добромільський, державна стратегія 2024–2028 визначає ціллю "зростання кількості дітей, які виховуються в сімейному оточенні та розвиток усиновлення як одного з ключових шляхів реалізації права дитини на сім’ю". Втім, статистика демонструє, що саме тут виникає найбільший дисбаланс.

Серед 14 тисяч дітей, які чекають на усиновлення, 70% - це підлітки віком від 10 до 18 років, а понад 10 тисяч мають братів чи сестер, яких важливо залишити разом. Водночас серед понад двох тисяч родин, які перебувають на обліку кандидатів, більшість готові прийняти дітей від народження до 10 років. Усиновити дітей віком від 10 років і старше готові лише близько 280 сімей

- підкреслює посадовець.

Такий дисбаланс між очікуваннями сімей і реаліями є своєрідним викликом, який суспільству необхідно долати, формуючи культуру усиновлення дітей старшого віку та родин із братів чи сестер.

Підлітки не менше потребують родинної любові та підтримки, особливо в непростий період дорослішання

- підсумовує голова держслужби.

За пів року українці усиновили майже 600 дітей: які області лідирують30.07.25, 16:32 • 3119 переглядiв

Альона Уткіна

