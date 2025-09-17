$41.230.05
Эксклюзив
05:30 • 0 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
16 сентября, 16:50 • 29485 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 52309 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 30848 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 46720 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 65222 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 27547 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 49528 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37592 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 17138 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Украине более 14 тысяч детей ждут усыновления, большинство из них – подростки. Глава Госслужбы по делам детей Петр Добромильский объяснил, почему эта категория детей наименее востребована.

День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью

17 сентября в Украине отмечают день усыновления детей. Сейчас в Украине более 14 тысяч детей остаются без постоянной семьи, большинство из них - подростки. УНН пообщался с главой Государственной службы по делам детей Петром Добромильским, который объяснил, почему эта категория наименее востребована среди кандидатов на усыновление.

Сейчас в общей сложности более 14 тысяч детей все еще состоят на учете и ждут свои семьи

- отмечает Добромильский.

Сейчас задача найти каждому постоянную семью остро стоит для Украины. Как подчеркивает Добромильский, государственная стратегия 2024–2028 определяет целью "рост количества детей, воспитывающихся в семейном окружении и развитие усыновления как одного из ключевых путей реализации права ребенка на семью". Впрочем, статистика демонстрирует, что именно здесь возникает наибольший дисбаланс.

Среди 14 тысяч детей, ожидающих усыновления, 70% - это подростки в возрасте от 10 до 18 лет, а более 10 тысяч имеют братьев или сестер, которых важно оставить вместе. В то же время среди более двух тысяч семей, состоящих на учете кандидатов, большинство готовы принять детей от рождения до 10 лет. Усыновить детей в возрасте от 10 лет и старше готовы лишь около 280 семей

- подчеркивает чиновник.

Такой дисбаланс между ожиданиями семей и реалиями является своеобразным вызовом, который обществу необходимо преодолевать, формируя культуру усыновления детей старшего возраста и семей с братьями или сестрами.

Подростки не меньше нуждаются в семейной любви и поддержке, особенно в непростой период взросления

- подытоживает глава госслужбы.

За полгода украинцы усыновили почти 600 детей: какие области лидируют30.07.25, 16:32 • 3119 просмотров

Алена Уткина

Общество
Украина