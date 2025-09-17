День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Киев • УНН
В Украине более 14 тысяч детей ждут усыновления, большинство из них – подростки. Глава Госслужбы по делам детей Петр Добромильский объяснил, почему эта категория детей наименее востребована.
17 сентября в Украине отмечают день усыновления детей. Сейчас в Украине более 14 тысяч детей остаются без постоянной семьи, большинство из них - подростки. УНН пообщался с главой Государственной службы по делам детей Петром Добромильским, который объяснил, почему эта категория наименее востребована среди кандидатов на усыновление.
Сейчас в общей сложности более 14 тысяч детей все еще состоят на учете и ждут свои семьи
Сейчас задача найти каждому постоянную семью остро стоит для Украины. Как подчеркивает Добромильский, государственная стратегия 2024–2028 определяет целью "рост количества детей, воспитывающихся в семейном окружении и развитие усыновления как одного из ключевых путей реализации права ребенка на семью". Впрочем, статистика демонстрирует, что именно здесь возникает наибольший дисбаланс.
Среди 14 тысяч детей, ожидающих усыновления, 70% - это подростки в возрасте от 10 до 18 лет, а более 10 тысяч имеют братьев или сестер, которых важно оставить вместе. В то же время среди более двух тысяч семей, состоящих на учете кандидатов, большинство готовы принять детей от рождения до 10 лет. Усыновить детей в возрасте от 10 лет и старше готовы лишь около 280 семей
Такой дисбаланс между ожиданиями семей и реалиями является своеобразным вызовом, который обществу необходимо преодолевать, формируя культуру усыновления детей старшего возраста и семей с братьями или сестрами.
Подростки не меньше нуждаются в семейной любви и поддержке, особенно в непростой период взросления
