День нульових викидів, День європейського співробітництва. Що ще можна відзначити 21 вересня

У цей день усі бажаючі можуть у будь-який доступний для себе спосіб долучитися до зменшення в атмосферу продуктів згоряння. Зокрема, залишити вдома свій автомобіль, а замість цього пройтися пішки чи скористатися велосипедом.

Також у цей день пропонують зменшити споживання електроенергії, адже значна частина електроенергії виробляється тепловими електростанціями, які працюють на видобувному паливі.

Щорічно 21 вересня відзначається День європейського співробітництва. Подія відбувається за підтримки Європарламенту, Єврокомісії та Європейського комітету регіонів.

Мета події — максимально налагодити економічне, політичне, культурне співробітництво між різними куточками Європи.

Щороку на різноманітні програми зі співробітництва Євросоюз виділяє близько 10-ти мільярдів євро.

Також сьогодні можна відзначити День експапології.

Експологія — це вид ілюзіонізму пов’язаний зі звільненням (зникненням) із замкнутого простору, або звільненням від предметів, які обмежують рухи.

Першими найвідомішими експологами були Гарі Гудіні, брати Давенпорт та Джон Невіл Маскелайн.

Останнім часом ескапологія набула популярності у комп’ютерних іграх жанру квест, а також в онлайн-квестах.

Ще 21 вересня — День міні-гольфу.

Міні-гольф з’явився у Шотландії в ХІХ столітті. Тоді для жінок вважалося непристойним підіймати ключку вище рівня плечей. Через це жінки не могли долучитися до гри на традиційних галявинах.

Перший майданчик для міні-гольфу був облаштований в 1867 році в Сент-Ендрюсі. Але тоді люди не особливо зацікавилися новим видом спорту.

Популярність міні-гольф здобув у першій половині ХХ століття, коли у нього почали грати в континентальній Європі, і особливо в США.

Окрім цього, 21 вересня — Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера — це різновид старечої деменції, що спостерігається у людей віком від 65 років. Вона характеризується втратою пам’яті, уповільненням розумової діяльності, порушенням мовлення, тощо.

Хоча хворобою страждає практично 50% людей похилого віку, ліки від неї досі не винайдено та причини виникнення достеменно невідомі.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола від 70-ти Кондрата.

Кондрат народився в Анатолії, увірував у Христа, був свідком розп’яття Ісуса. Проповідував віру у Господа, став першим єпископом в Афінах.

Кондрат написав відомий твір на захист християнства перед язичницьким імператором Адріаном — “Апологія”.

Язичники переслідували Кондрата. Його схопили, побили камінням та кинули до в’язниці, де він помер від голоду.

Іменини 21 вересня святкують Кіндрат, Іван, Георгій.