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День нулевых выбросов, День европейского сотрудничества. Что еще можно отметить 21 сентября

День нулевых выбросов, День европейского сотрудничества. Что еще можно отметить 21 сентября

Киев • УНН

 • 333006 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня, 21 сентября, отмечается День нулевых выбросов. Идея отмечать это событие возникла в Канаде в 80-х годах ХХ века, пишет УНН.

В этот день все желающие могут любым доступным для себя способом приобщиться к уменьшению в атмосферу продуктов сгорания. В частности, оставить дома свой автомобиль, а вместо этого пройтись пешком или воспользоваться велосипедом.

Также в этот день предлагают уменьшить потребление электроэнергии, ведь значительная часть электроэнергии производится тепловыми электростанциями, которые работают на добывающем топливе.

Ежегодно 21 сентября отмечается День европейского сотрудничества. Событие происходит при поддержке Европарламента, Еврокомиссии и Европейского комитета регионов.

Цель события — максимально наладить экономическое, политическое, культурное сотрудничество между различными уголками Европы.
Ежегодно на различные программы по сотрудничеству Евросоюз выделяет около 10-ти миллиардов евро.

Также сегодня можно отметить День экспапологии.
Экспология — это вид иллюзионизма связанный с освобождением (исчезновением) из замкнутого пространства, или освобождением от предметов, которые ограничивают движения.

Первыми известными экспологами были Гари Гудини, братья Давенпорт и Джон Невил Маскелайн.

В последнее время эскапология приобрела популярность в компьютерных играх жанра квест, а также в онлайн-квестах.

Еще 21 сентября — День мини-гольфа.
Мини-гольф с’появился в Шотландии в ХІХ веке. Тогда для женщин считалось неприличным поднимать клюшку выше уровня плеч. Из-за этого женщины не могли приобщиться к игре на традиционных лужайках.

Первая площадка для мини-гольфа была обустроена в 1867 году в Сент-Эндрюсе. Но тогда люди не особо заинтересовались новым видом спорта.

Популярность мини-гольф приобрел в первой половине ХХ века, когда в него начали играть в континентальной Европе, и особенно в США.

Кроме этого, 21 сентября — Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — это разновидность старческой деменции, которая наблюдается у людей в возрасте от 65 лет. Она характеризуется потерей памяти, замедлением умственной деятельности, нарушением речи и т.д.
Хотя болезнью страдает практически 50% пожилых людей, лекарство от нее до сих пор не изобретено и причины возникновения точно неизвестны.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола от 70-ти Кондрата.
Кондрат родился в Анатолии, уверовал в Христа, был свидетелем распятия Иисуса. Проповедовал веру в Господа, стал первым епископом в Афинах.

Кондрат написал известное сочинение в защиту христианства перед языческим императором Адрианом — “Апология”.

Язычники преследовали Кондрата. Его схватили, избили камнями и бросили в в’тюрьму, где он умер от голода.

Именины 21 сентября празднуют Кондрат, Иван, Георгий.

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