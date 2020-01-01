Демонстранти залишили район посольства США в Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Біля будівлі посольства Сполучених Штатів в Багдаді завершилася акція протесту, в зв'язку з чим всі демонстранти залишили район близько американської дипломатичної місії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Збройні сили Іраку заявили, що у посольства завершилися будь-які форми протесту.
"Всі демонстранти відступили, всі намети зібрані, закінчилися будь-які форми протесту, і силові служби Іраку повністю забезпечили безпеку по периметру посольства", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Держсекретар США переніс свій візит до України "на більш пізній термін" через ситуацію в Іраку.