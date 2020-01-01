Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. У здания посольства США в Багдаде завершилась акция протеста, в связи с чем все демонстранты покинули район около американской дипломатической миссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Вооруженные силы Ирака заявили, что у посольства завершились любые формы протеста.
"Все демонстранты отступили, все палатки собраны, закончились любые формы протеста, и силовые службы Ирака полностью обеспечили безопасность по периметру посольства", - говорится в сообщении.
Напомним, Госсекретарь США перенес свой визит в Украину "на более поздний срок" из-за ситуации в Ираке.