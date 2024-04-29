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Делегація Північної Кореї відвідала Іран для участі в торгівельній виставці, без військових вимірів – МЗС Ірану

Делегація Північної Кореї відвідала Іран для участі в торгівельній виставці, без військових вимірів – МЗС Ірану

Київ • УНН

 • 18811 перегляди

Північнокорейська делегація відвідала Іран для участі у виставці і провела переговори з іранським урядом і приватним сектором щодо розвитку двосторонньої торгівлі, за словами речника МЗС Ірану, який заперечив будь-які військові аспекти цього візиту.

Північнокорейська делегація відвідала іранську виставку в Тегерані. Речник Міністерства закордонних справ Ірану заперечує, що візит мав на меті військове обговорення, але начебто були переговори з урядом і приватним сектором, передає УНН із посиланням Bloomberg.

Деталі

Офіційна делегація з Північної Кореї здійснила візит у Тегеран для участі у виставці і торгових переговорах з урядом і приватним сектором Ірану, повідомив Нассер Канаані, речник Міністерства закордонних справ Ірану. За словами посадовця, візит не мав військових вимірів, але складався з переговорів про розвиток двосторонньої торгівлі між країнами.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що делегація Північної Кореї на чолі з міністром міжнародної торгівлі відвідала Іран, повідомили офіційні ЗМІ Північної Кореї в середу. Переговори між двома країнами, які, як вважається, мають секретні військові зв'язки, стали одними із небагатьох публічних.

Іранські військові представили новий ударний безпілотник, подібний до того, який рф використовувала у війні в Україні.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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