Делегація Північної Кореї відвідала Іран для участі в торгівельній виставці, без військових вимірів – МЗС Ірану
Київ • УНН
Північнокорейська делегація відвідала Іран для участі у виставці і провела переговори з іранським урядом і приватним сектором щодо розвитку двосторонньої торгівлі, за словами речника МЗС Ірану, який заперечив будь-які військові аспекти цього візиту.
Північнокорейська делегація відвідала іранську виставку в Тегерані. Речник Міністерства закордонних справ Ірану заперечує, що візит мав на меті військове обговорення, але начебто були переговори з урядом і приватним сектором, передає УНН із посиланням Bloomberg.
Деталі
Офіційна делегація з Північної Кореї здійснила візит у Тегеран для участі у виставці і торгових переговорах з урядом і приватним сектором Ірану, повідомив Нассер Канаані, речник Міністерства закордонних справ Ірану. За словами посадовця, візит не мав військових вимірів, але складався з переговорів про розвиток двосторонньої торгівлі між країнами.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що делегація Північної Кореї на чолі з міністром міжнародної торгівлі відвідала Іран, повідомили офіційні ЗМІ Північної Кореї в середу. Переговори між двома країнами, які, як вважається, мають секретні військові зв'язки, стали одними із небагатьох публічних.
Іранські військові представили новий ударний безпілотник, подібний до того, який рф використовувала у війні в Україні.