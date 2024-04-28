Іран представив новий ударний безпілотник, схожий на російський "Ланцет"
Київ • УНН
Іран представив новий ударний безпілотник, схожий на російський "Ланцет", який використовується у війні в Україні.
Іранські військові представили новий ударний безпілотник, подібний до того, який рф використовувала у війні в Україні. Про це пише DW, передає УНН.
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За даними державного інформаційного агентства Tasnim, новий дрон, який ще не отримав назви, схожий на російський БПЛА "Ланцет", виробництво якого стартувало 2020 року.
Іран стверджує, що за останні роки домігся великого прогресу у виробництві дронів.
Іранські дрони типу Shahed застосовувалися російськими військами для повітряних атак в Україні. Після нещодавньої повітряної атаки Ірану на Ізраїль США, Велика Британія і Канада запровадили нові санкції проти Тегерана, націлені на виробництво та експорт дронів.
Доповнення
Як повідомляв Defence Express, у росії ведуться роботи з оснащення "шахедів" китайськими модулями зв’язку для перетворення цих дронів-камікадзе на баражуючі боєприпаси типу "Ланцет".
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше заявив, що росіяни почали доповнювати бойову частину "шахедів" шрапнеллю.
"Готові вражаючі елементи мають вигляд вольфрамових кульок однакового діаметра. Принцип дії подібний до шрапнельних артилерійських снарядів. У момент підриву вибухова частина розривається, розкидаючи невеликі металеві фрагменти (шрапнель) у різні напрями. Шрапнель розсіюється та завдає шкоди об'єктам у зоні дії. Така цинічна "модифікація" може свідчити про бажання ворога завдати більших уражень безпосередньо людям. Кількість готових вражаючих елементів, якими росіяни комплектують "Shahed 136", недостатня для значного руйнування споруд чи будівель. Однак такі фрагменти можуть завдати тяжких уражень безпосередньо людям. Кульки в момент розльоту охоплюють велику площу та можуть уражати будь-яку незахищену частину тіла", - зазначив Рувін.