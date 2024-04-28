Иран представил новый ударный беспилотник, похожий на российский "Ланцет"

Иранские военные представили новый ударный беспилотник, подобный тому, который рф использовала в войне в Украине. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

По данным государственного информационного агентства Tasnim, новый дрон, который еще не получил названия, похож на российский БПЛА "Ланцет", производство которого стартовало в 2020 году.

Иран утверждает, что за последние годы добился большого прогресса в производстве дронов.

Иранские дроны типа Shahed применялись российскими войсками для воздушных атак в Украине. После недавней воздушной атаки Ирана на Израиль США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Тегерана, нацеленные на производство и экспорт дронов.

Дополнение

Как сообщал Defence Express, в россии ведутся работы по оснащению "шахедов" китайскими модулями связи для превращения этих дронов-камикадзе в барражирующие боеприпасы типа "Ланцет".

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее заявил, что россияне начали дополнять боевую часть "шахедов" шрапнелью.

"Готовые поражающие элементы имеют вид вольфрамовых шариков одинакового диаметра. Принцип действия подобен шрапнельным артиллерийским снарядам. В момент подрыва взрывная часть разрывается, разбрасывая небольшие металлические фрагменты (шрапнель) в разные направления. Шрапнель рассеивается и наносит ущерб объектам в зоне действия. Такая циничная "модификация" может свидетельствовать о желании врага нанести большие поражения непосредственно людям. Количество готовых поражающих элементов, которыми россияне комплектуют "Shahed 136", недостаточно для значительного разрушения сооружений или зданий. Однако такие фрагменты могут нанести тяжелые поражения непосредственно людям. Шарики в момент разлета охватывают большую площадь и могут поражать любую незащищенную часть тела", - отметил Рувин.