Делегация Северной Кореи посетила Иран для участия в торговой выставке, без военных измерений - МИД Ирана

Северокорейская делегация посетила иранскую выставку в Тегеране. Представитель Министерства иностранных дел Ирана отрицает, что визит имел целью военное обсуждение, но якобы были переговоры с правительством и частным сектором, передает УНН со ссылкой Bloomberg.

Детали

Официальная делегация из Северной Кореи совершила визит в Тегеран для участия в выставке и торговых переговорах с правительством и частным сектором Ирана, сообщил Нассер Канаани, представитель Министерства иностранных дел Ирана. По словам чиновника, визит не имел военных измерений, но состоял из переговоров о развитии двусторонней торговли между странами.

Напомним,

УНН сообщал, что делегация Северной Кореи во главе с министром международной торговли посетила Иран, сообщили официальные СМИ Северной Кореи в среду. Переговоры между двумя странами, которые, как считается, имеют секретные военные связи, стали одними из немногих публичных.

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