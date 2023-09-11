Делегація Ізраїлю вперше відвідує Саудівську Аравію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Ізраїльська делегація вперше офіційно відвідала Саудівську Аравію. Візит підтвердив у неділю, 10 вересня, ізраїльський представник. Причиною візиту є засідання Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Саудівській Аравії, повідомляє DW, передає УНН.
Деталі
У Ер-Ріяді перебувають ізраїльські дипломати, представники міністерства освіти, а також глава Управління у справах старожитностей Ізраїлю.
На зустрічі Ізраїль має намір виступити проти планів включення Єрихону до палестинського списку об'єктів Всесвітньої спадщини. Хоч ізраїльська держава припинила членство в ЮНЕСКО у 2019 році, оскільки вважає організацію упередженою щодо Ізраїлю, вона бере участь у засіданні як спостерігач.
Доповнення
Нещодавно з'явилися повідомлення про рух до можливого зближення між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Обидві ці країни плекають досить тісну співпрацю зі Сполученими Штатами - США є безпековим гарантом Ізраїлю, а також важливим союзником Саудівської Аравії.
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Офіційно Ер-Ріяд не має дипвідносин з Ізраїлем.
Контекст
У вересні 2020 року Ізраїль погодився встановити дипломатичні відносини з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном за посередництва США. Згодом такі кроки оголосили також Марокко та Судан. Раніше лише дві арабські держави - Єгипет та Йорданія - підтримували дипломатичні відносини з Ізраїлем.
Так само в серпні цього року відбулася перша в історії зустріч міністрів закордонних справ Ізраїлю та Лівії.