Делегация Израиля впервые посещает Саудовскую Аравию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Израильская делегация впервые официально посетила Саудовскую Аравию. Визит подтвердил в воскресенье, 10 сентября, израильский представитель. Причиной визита является заседание Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии, сообщает DW, передает УНН.
Детали
В Эр-Рияде находятся израильские дипломаты, представители министерства образования, а также глава Управления по делам древностей Израиля.
На встрече Израиль намерен выступить против планов включения Иерихона в палестинский список объектов Всемирного наследия. Хотя израильское государство прекратило членство в ЮНЕСКО в 2019 году, поскольку считает организацию предвзятой по отношению к Израилю, оно участвует в заседании в качестве наблюдателя.
Дополнение
Недавно появились сообщения о движении к возможному сближению между Израилем и Саудовской Аравией. Обе эти страны лелеют довольно тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами - США являются гарантом безопасности Израиля, а также важным союзником Саудовской Аравии.
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Официально Эр-Рияд не имеет дипотношений с Израилем.
Контекст
В сентябре 2020 года Израиль согласился установить дипломатические отношения с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном при посредничестве США. Впоследствии такие шаги объявили также Марокко и Судан. Ранее только два арабских государства - Египет и Иордания - поддерживали дипломатические отношения с Израилем.
Также в августе этого года состоялась первая в истории встреча министров иностранных дел Израиля и Ливии.