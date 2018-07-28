Декларація щодо Криму: у РФ запропонували США заборонити українцям відвідувати півострів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У "представництві" МЗС Росії у Сімферополі закликали Державний департамент США опублікувати "Декларацію щодо України", яка заборонить українцям відвідувати Крим. Так у "представництві" прокоментували "Декларацію щодо Криму", передає УНН.
"Державний департамент та державний секретар Помпео, не забудьте опублікувати "Декларацію щодо України", яка заборонить українцям відвідувати ... Крим", - йдеться у повідомленні представництва у Twitter.
Крім того, окупанти відзначили, що з початку 2018 року Крим нібито відвідали понад 600 тис. українців.
Раніше Американська адміністрація оприлюднила в середу декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, який офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до складу Росії.
Statistics: more than 600 000 people from #Ukraine came to Russian #Crimea since the beginning of the 2018.
@StateDept and @SecPompeo don’t forget to issue “Ukraine Declaration” to prohibit Ukrainians from visiting Russian Crimea.#Crimea #Russia #Declaration pic.twitter.com/AkzjKnfVRN