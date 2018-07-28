Небажані Манафортом фото з Януковичем потрапили у мережу

КИЇВ. 28 липня. УНН. Колишній голова передвиборчого штабу Дональд Трампа Пол Манафорт хоче, щоб суддя у США, який займається його справою, не дозволив присяжним побачити 51 елемент доказової бази, яка деталізує його політичну роботу в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.