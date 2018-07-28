Небажані Манафортом фото з Януковичем потрапили у мережу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Колишній голова передвиборчого штабу Дональд Трампа Пол Манафорт хоче, щоб суддя у США, який займається його справою, не дозволив присяжним побачити 51 елемент доказової бази, яка деталізує його політичну роботу в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Адвокати Манафорта заявили в судовому поданні у четвер, що експонати – всього 474 сторінки, в тому числі фотографії – є "невідповідними, упередженими та такими, які невиправдано забирають час, доказами", повідомляють американські ЗМІ.
Як це не парадоксально, у поданні оприлюднювалися експонати, які Манафорт хоче приховати, відзначає видання.
Серед речових доказів, які спеціальний прокурор Мюллер хоче використати, - три фотографії Януковича на фотосесії під час створення реклами. Прокурор зазначив, що всі спірні експонати допоможуть присяжним зрозуміти характер роботи Манафорта в Україні.
При цьому російська служба Голосу Америки зазначає, що "крім оприлюднення імен 35 свідків, яких планує викликати сторона звинувачення, стали відомі деякі деталі співпраці колишнього глави штабу Дональда Трампа з тодішнім президентом України Віктором Януковичем", відзначивши, що документи стосуються різних часових періодів.
Зокрема, як зазначається, в електронному листуванні активно обговорюється політична кампанія Віктора Януковича і Партії регіонів, опрацьовуються деталі робочих поїздок українського політика і медіа-політика.
Документи, надані слідством, проливають світло на особливості української політики, які були приховані від уваги громадськості, відзначає видання. Наприклад, Пол Манафорт в листі своєму партнеру - політичному консультанту Тедові Дівайну детально розписує, як має виглядати виступ Миколи Азарова на з'їзді Партії регіонів 9 вересня 2010 року, відзначається у статті.
"Також у документах фігурує вартість проведення з'їзду Партії регіонів - 565 тис. доларів. У документах можна побачити проект договору про надання консультаційних послуг уряду Януковича від імені фірми Devine Mulvey Longabaugh. За квітень і травень 2014 року фірма мала отримати 200 тис. доларів", - відзначає видання.
Також, згідно з судовими документами, Манафорт написав Януковичу, що "ми активно розвивали концепцію антисемітизму, як частини (поглядів) (української) опозиції... Це було ключовою частиною нашої вашингтонської стратегії".
Докази, надані командою спецпрокурора Роберта Мюллера, можуть бути оскаржені захистом і не визнані судом. Судове засідання відбудеться 31 липня в федеральному окружному суді Александрії, штат Вірджинія.
Раніше Мюллер поширив список з понад 500 речових доказів, які обвинувачення може показати на суді проти Манафорта.
Manafort's request to bar documents includes Yanukovych photos https://t.co/a0B0ubHJfX @davidvoreacos #tictocnews pic.twitter.com/3xdOZCayAN— David S. Joachim (@davidjoachim) 27 липня 2018 р.