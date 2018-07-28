Нежелательные для Манафорта фото с Януковичем попали в сеть

Адвокаты Манафорта заявили в судебном представлении в четверг, что экспонаты - всего 474 страницы, в том числе фотографии - есть "неподходящими, предвзятыми и такими, которые неоправданно отнимают время, доказательствами", сообщают американские СМИ.

Как это ни парадоксально, в представлении обнародовались экспонаты, которые Манафорт хочет скрыть, отмечает издание.

Среди вещественных доказательств, специальный прокурор Мюллер хочет использовать - три фотографии Януковича на фотосессии во время создания рекламы. Прокурор отметил, что все спорные экспонаты помогут присяжным понять характер работы Манафорта в Украине.

При этом российская служба Голоса Америки отмечает, что "кроме обнародования имен 35 свидетелей, которых планирует вызвать сторона обвинения, стали известны некоторые детали сотрудничества бывшего главы штаба Дональда Трампа с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем", отметив, что документы касаются различных временных периодов.

В частности, как отмечается, в электронной переписке активно обсуждается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов, прорабатываются детали рабочих поездок украинского политика и медиа-политика.

Документы, предоставленные следствием, проливают свет на особенности украинской политики, которые были скрыты от внимания общественности, отмечает издание. Например, Пол Манафорт в письме своему партнеру - политическому консультанту Тэду Дивайну подробно расписывает, как должно выглядеть выступление Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года, отмечается в статье.

"Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов - 565 тыс. долл. В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительства Януковича от имени фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить 200 тыс. долларов", - отмечает издание.

Также, согласно судебным документам, Манафорт написал Януковичу, что "мы активно развивали концепцию антисемитизма, как части (взглядов) (украинской) оппозиции ... Это было ключевой частью нашей вашингтонской стратегии".

Доказательства, предоставленные командой спецпрокурора Роберта Мюллера, могут быть обжалованы защитой и не признаны судом. Судебное заседание состоится 31 июля в федеральном окружном суде Александрии, штат Вирджиния.

Ранее Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Манафорта.

Manafort's request to bar documents includes Yanukovych photos https://t.co/a0B0ubHJfX @davidvoreacos #tictocnews pic.twitter.com/3xdOZCayAN