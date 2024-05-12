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День матері в Україні, Міжнародний день медичних сестер, Всесвітній день здоров’я рослин. Що ще можна відзначити 12 травня

День матері в Україні, Міжнародний день медичних сестер, Всесвітній день здоров’я рослин. Що ще можна відзначити 12 травня

Київ • УНН

 • 118431 перегляди

Сьогодні, у другу неділю травня, у багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні, люблячі діти будь-якого віку вшановують своїх матерів. Україна приєдналася до відзначення Дня матері з 1999 року, і сьогоднішня подія поступово витісняє з календаря радянське свято – 8 березня.

Сьогодні, у другу неділю травня, у багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні, люблячі діти будь-якого віку вшановують своїх матерів, пише УНН.

Україна приєдналася до відзначення Дня матері з 1999 року, і сьогоднішня подія поступово витісняє з календаря радянське свято – 8 березня.  

Ініціаторкою святкування Дня матері у 1908 році виступила американка Анна Джервіс, після того як померла її мама. Дівчина зверталася до різноманітних інстанцій із пропозицією встановити день, у якій усі б могли вшанувати своїх матерів.

Ініціатива наполегливої американки не залишилася непоміченою: вже у 1910 році влада штату Джорджія прийняла рішення про відзначення дня матерів.

Подія поступово стала популярною у США  та багатьох країнах світу.

День матері - це одне з самих зворушливих свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ - образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити незважаючи ні на що.

12 травня своє професійне свято відзначають усі медичні сестри нашої планети. Подія була започаткована у 1974 році за ініціативи Міжнародної ради медичних сестер.

Професія медсестри у її сучасному розумінні завдячує свої появі британці Флоренс Найтінгейл. Саме вона під час Кримської війни організувала загін жінок-добровольців, які допомагали пораненим британським солдатам.

А вже у 1860 році організувала першу у світі школу медичних сестер.  

Перший навчальний заклад для медсестер на території сучасної України з’явився у 1895 році у Львові.

Любителі природи сьогодні можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня здоров’я рослин.

Мета події донести до людства інформацію, що життя на нашій планеті багато в чому залежить саме від здоров’я рослин – вони становлять 80% їжі, яку ми споживаємо, і забезпечують 98% кисню, яким ми дихаємо.

Паралельно можна долучитися до Дня екологічної освіти, організатори якого намагаються привернути увагу людства до необхідності збереження природи.

Сьогодні у багатьох країнах світу проводяться заходи присвячені Міжнародному дню обізнаності про міалгічний енцефаломієліт або синдром хронічної втоми.

Це патологічний стан, при якому людина тривалий час відчуває постійну втому, проте спроби відпочити не дають успіху.

Синдром хронічної втоми у жінок зустрічається частіше, ніж у чоловіків. Зазвичай він виникає у віці 25-40 років, але може діагностуватися й у підлітків, дітей та літніх людей. Згідно зі статистикою СХВ зустрічається приблизно у 2% людей на планеті.

Про цю хворобу говорять, якщо незрозуміле відчуття постійної втоми тримається не менше шести місяців. Це хронічне системне захворювання супроводжується порушеннями роботи низки систем організму. У разі розвитку цього синдрому людям складно жити звичайним життям, вони відчувають проблеми з роботою, навчанням, спілкуванням.

На сьогодні точні причини синдрому хронічної втоми невідомі. Однак встановлено низку чинників, які можуть провокувати його розвиток: тривалий стрес, хронічні порушення сну, гормональні збої, деякі вірусні інфекції, брак фізичної активності, неправильне харчування, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, деякі лікарські препарати, які приймаються тривалий час.

Також 12 травня – це Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію - хронічний стан людини, за якого вона страждає на поширений біль в окремих ділянках тіла та на гіперчутливість до тиску. Додаткові симптоми: розлади сну, підвищена втомлюваність, оніміння, проблеми з кишківником, парестезія тощо.

Остаточну причину виникнення фіброміалгії доки не виявили, але фахівці пов’язують цей стан із генетикою, психологічними й нейробіологічними факторами, умовами навколишнього середовища. Лікування головним чином полягає у психокорекції, використанні медикаментів та заняттях спортом.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Єпифанія – палестинського ченця, проповідника та богослова, який боровся із єрессю у лавах християнської церкви.

Іменини сьогодні святкують Єпифаній, Денис, Федір, Петро, Євдокія.  

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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