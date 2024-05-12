День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая

Сегодня, во второе воскресенье мая, во многих странах мира, в том числе и в Украине, любящие дети любого возраста чествуют своих матерей, пишет УНН.

Украина присоединилась к празднованию Дня матери с 1999 года, и сегодняшнее событие постепенно вытесняет из календаря советский праздник - 8 марта.

Инициатором празднования Дня матери в 1908 году выступила американка Анна Джервис, после того как умерла ее мама. Девушка обращалась в различные инстанции с предложением установить день, в который все бы могли почтить своих матерей.

Инициатива настойчивой американки не осталась незамеченной: уже в 1910 году власти штата Джорджия приняли решение о праздновании дня матерей.

Событие постепенно стало популярным в США и многих странах мира.

День матери - это один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ - образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет самоотверженно любить несмотря ни на что.

12 мая свой профессиональный праздник отмечают все медицинские сестры нашей планеты. Событие было основано в 1974 году по инициативе Международного совета медицинских сестер.

Профессия медсестры в ее современном понимании обязана своим появлением британке Флоренс Найтингейл. Именно она во время Крымской войны организовала отряд женщин-добровольцев, которые помогали раненым британским солдатам.

А уже в 1860 году организовала первую в мире школу медицинских сестер.

Первое учебное заведение для медсестер на территории современной Украины появилось в 1895 году во Львове.

Любители природы сегодня могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня здоровья растений.

Цель события донести до человечества информацию, что жизнь на нашей планете во многом зависит именно от здоровья растений - они составляют 80% пищи, которую мы потребляем, и обеспечивают 98% кислорода, которым мы дышим.

Параллельно можно присоединиться ко Дню экологического образования, организаторы которого пытаются привлечь внимание человечества к необходимости сохранения природы.

Сегодня во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные Международному дню осведомленности о миалгическом энцефаломиелите или синдроме хронической усталости.

Это патологическое состояние, при котором человек длительное время испытывает постоянную усталость, однако попытки отдохнуть не дают успеха.

Синдром хронической усталости у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Обычно он возникает в возрасте 25-40 лет, но может диагностироваться и у подростков, детей и пожилых людей. Согласно статистике СХУ встречается примерно у 2% людей на планете.

Об этой болезни говорят, если необъяснимое ощущение постоянной усталости держится не менее шести месяцев. Это хроническое системное заболевание сопровождается нарушениями работы ряда систем организма. При развитии этого синдрома людям сложно жить обычной жизнью, они испытывают проблемы с работой, учебой, общением.

На сегодняшний день точные причины синдрома хронической усталости неизвестны. Однако установлен ряд факторов, которые могут провоцировать его развитие: длительный стресс, хронические нарушения сна, гормональные сбои, некоторые вирусные инфекции, недостаток физической активности, неправильное питание, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, некоторые лекарственные препараты, которые принимаются длительное время.

Также 12 мая - это Всемирный день осведомленности о фибромиалгии - хроническом состоянии человека, при котором он страдает распространенной болью в отдельных участках тела и гиперчувствительностью к давлению. Дополнительные симптомы: расстройства сна, повышенная утомляемость, онемение, проблемы с кишечником, парестезия и тому подобное.

Окончательную причину возникновения фибромиалгии пока не обнаружили, но специалисты связывают это состояние с генетикой, психологическими и нейробиологическими факторами, условиями окружающей среды. Лечение главным образом заключается в психокоррекции, использовании медикаментов и занятиях спортом.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Епифания - палестинского монаха, проповедника и богослова, который боролся с ересью в рядах христианской церкви.

Именины сегодня празднуют Епифаний, Денис, Федор, Петр, Евдокия.