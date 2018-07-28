Українців попередили про можливі збої в роботі з е-банкінгом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. ПриватБанк на вихідних проведе регламентні роботи технічних комплексів, тож у клієнтів можуть бути проблеми з роботою систем електронного банкінгу та терміналів самообслуговування. Про це УНН повідомили у прес-службі банку.
"Цими вихідними вночі ПриватБанк проведе черговий етап регламентних робіт найважливіших технічних комплексів і систем безпеки банку", - повідомили у фінустанові.
Як зазначається, основні етапи регламентних робіт, які включають оновлення обладнання і технологічних систем, будуть проводитися 29 липня в нічний час, коли навантаження на сервіси мінімальне.
"Під час оновлення технічних засобів в період з 01:00 до 05:00 29 липня 2018 року можливі короткострокові збої при проведенні деяких видів операцій фізичних та юридичних осіб через системи електронного банкінгу та термінали самообслуговування", - попередили у банку.
Нагадаємо, шахраї розсилають клієнтам ПриватБанку повідомлення про блокування карток.