Украинцев предупредили о возможных сбоях в работе с э-банкингом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. ПриватБанк на выходных проведет регламентные работы технических комплексов, поэтому у клиентов могут быть проблемы с работой систем электронного банкинга и терминалов самообслуживания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе банка.
"В эти выходные ночью ПриватБанк проведет очередной этап регламентных работ важнейших технических комплексов и систем безопасности банка", - сообщили в финучреждении.
Как отмечается, основные этапы регламентных работ, которые включают обновление оборудования и технологических систем, будут проводиться 29 июля в ночное время, когда нагрузка на сервисы минимальное.
"При обновлении технических средств в период с 01:00 до 05:00 29 июля 2018 года возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания", - предупредили в банке.
Напомним, мошенники рассылают клиентам ПриватБанка сообщение о блокировке карт.