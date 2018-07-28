Міжнародний кубок чемпіонів: "Арсенал" завдав розгромної поразки "ПСЖ"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Сінгапурі поєдинком лондонського "Арсеналу" та французького "Парі Сен-Жермен" продовжився розіграш Міжнародного кубку чемпіонів, передає кореспондент УНН.
На 13 хвилині відбулося перше взяття воріт у зустрічі. Вихід двох гравців "канонірів" на одного польового у парижан завершився прострілом Обамеянга на Озіла – 1:0.
Наприкінці першої ігрової години Тімоті Веа був збитий у чужій карній зоні і Нкунку успішно реалізував пенальті. Згодом ударну 5-хвилинку провів Лякасетт, який одного разу відправив м'яч під поперечину, а другий скористався не зовсім вдалим вибиванням м'яча кулаками Буффоном.
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В заключні 5 хвилин баталії ще по голу відзначилися футболісти "Арсеналу" – Холдінг і Нкетіа (5:1).
Додамо також, у турнірній таблиці "Арсенал" з 4-ма очками вийшов на другий рядок, а парижани з одним набраним пунктом залишились на дні.