Международный кубок чемпионов: "Арсенал" нанес разгромное поражение "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Сингапуре поединком лондонского "Арсенала" и французского "Пари Сен-Жермен" продолжился розыгрыш Международного кубка чемпионов, передает корреспондент УНН.
На 13 минуте произошло первое взятие ворот во встрече. Выход двух игроков "канониров" на одного полевого у парижан завершился прострелом Обамеянга на Озила - 1: 0.
В конце первой игровой часа Тимоти Веа был сбит в чужой штрафной и Нкунку успешно реализовал пенальти. Впоследствии ударную 5-минутку провел Лякасетт, который однажды отправил мяч под перекладину, а второй воспользовался не совсем удачным выбиванием мяча кулаками Буффоном.
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В заключительные 5 минут баталии еще по голу отличились футболисты "Арсенала" - Холдинг и Нкетиа (5: 1).
Добавим также, в турнирной таблице "Арсенал" с 4-мя очками вышел на вторую строчку, а парижане с одним набранным пунктом остались на дне.