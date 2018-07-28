Легковик протаранив магазин на Одещині: людина загинула

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Іномарка з чотирма людьми усередині сьогодні вночі протаранила будівлю у місті Татарбунари Одеської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

"Вночі у місті Татарбунари водій автомобіля Audi, рухаючись по вул. Князева, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з будівлею магазину. Після чого залишив автомобіль та втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє пасажирів. Їх було доставлено до лікарні, де 23-річний чоловік від отриманих травм помер. Дві дівчини 21 та 22 років перебувають в лікувальному закладі, де їм надається медична допомога.

Особу водія встановлено. Зараз вживаються заходи щодо його затримання.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція Чернівецької області встановлює причини та обставини зіткнення мікроавтобусу з потягом, унаслідок чого дві людини загинули та 7 отримали травми.

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