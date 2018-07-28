Легковушка протаранила магазин в Одесской области: человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Иномарка с четырьмя людьми внутри сегодня ночью протаранила здание в городе Татарбунары Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"Ночью в городе Татарбунары водитель автомобиля Audi, двигаясь по ул. Князева, не справился с управлением и совершил столкновение со зданием магазина. После чего оставил автомобиль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров. Они были доставлены в больницу, где 23-летний мужчина от полученных травм скончался. Две девушки 21 и 22 лет находятся в лечебном учреждении, где им оказывается медицинская помощь.
Личность водителя установлена. Сейчас принимаются меры по его задержанию.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полиция Черновицкой области устанавливает причины и обстоятельства столкновения микроавтобуса с поездом, в результате чего два человека погибли и 7 получили травмы.