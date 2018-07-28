У результаті бою з ДРГ бойовиків загинуло двоє військових, ще двоє поранені

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні у результаті бою з деверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі загинуло 2 українських військових, ще двох поранено. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Об’єднаних сил, передає УНН.

“Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Павлопіль та Лебединське”, — йдеться у повідомленні.

Також, вдень, використовуючи режим припинення вогню, ворог, силами диверсійно-розвідувальної групи у складі до 15 бойовиків, здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське.

Але на перешкоді їхнім намірам стали військові, які виконували завдання на спостережному посту та прийняли бій з майже вчетверо переважаючим противником. Стійким утриманням займаних позицій, вони забезпечили підхід резервної групи підрозділів на чолі з командиром роти.

Отримавши рішучу відсіч, противник під щільним вогнем вдався до відходу під прикриттям своєї артилерії. Їхній відхід був відрізаний вогнем мінометного підрозділу Об’єднаних сил. Завдяки чіткім та злагодженим діям підрозділів противник поніс значні втрати — до 4 вбитими та 6 пораненими.

“На жаль, в ході майже двохгодинного бою, ми втратили двох синів України та ще двох було поранено”, — зазначили у прес-службі, додавши, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 34 рази порушували режим припинення вогню у тому числі 2 рази із важкого озброєння.

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