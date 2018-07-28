В результате боя с ДРГ боевиков погибли двое военных, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Сегодня в результате боя с деверсийно-разведывательной группой боевиков на Донбассе погибли 2 украинских военных, еще двое ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.
Также, днем, используя режим прекращения огня, враг силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков, предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское.
Но на пути их намерениям стали военные, которые выполняли задачи на наблюдательном посту и приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Устойчивым удержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы подразделений во главе с командиром роты.
Получив решительный отпор, противник под плотным огнем обратился к отходу под прикрытием своей артиллерии. Их отход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил. Благодаря четком и слаженным действиям подразделений противник понес значительные потери - до 4 убитыми и 6 ранеными.
"К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", - отметили в пресс-службе, добавив, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 34 раза нарушали режим прекращения огня в том числе 2 раза из тяжелого вооружения.