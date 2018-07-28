На пляжі в Ялті у море зливають загадкову пінну речовину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Пінисту рідину невідомого походження злили у море біля Приморського пляжу Ялти. Інформація дійшла до підконтрольної Росії міської ради ‒ депутати попросили профільні відомства з'ясувати ситуацію. Через тиждень причини забруднення так і не були встановлені, а в море знову стався вилив загадкової рідини, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
Як пише видання, про проблему стало відомо після того, як відео, на якому зображений вилив, потрапило в соціальні мережі.
Так, 17 липня допис Тараса Грабка з’явився у групі “Ялта, любов моя” в Facebook.
На відео видно, як на одному з пляжів утворилася пляма з білої рідини невідомого походження. Вона мала значний розмір ‒ забруднена площа тягнулася від берега й виходила далеко за лінію пірсу.
“Приморський парк ‒ дайвінг клуб. Що це? Спостерігаємо таке частенько, така піна тече й зливостоками, з боку санаторію „Росія“ та аквапарку”, ‒ написав автор ролика.
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У коментарях до відео користувачі написали, що забруднення регулярно відбувається між закритим пляжем “Сонячний” і човновою станцією.
Як відзначає видання, на ролик відреагували й у підконтрольній Росії міській раді Ялти. На наступний день після публікації її подивилися на засіданні комітету з питань розвитку курорту та охорони здоров’я, зовнішньо-побратимських зв’язків і охорони навколишнього середовища. У прес-релізі говориться, що, на думку депутатів, повторення подібної ситуації неприпустиме, слід якомога швидше виявити порушника.
Під час обговорень було вирішено вжити “оперативні заходи депутатського реагування”. Комітет надіслав запити до "прокуратури" Ялти, Росприроднагляду, "Міністерства екології та природних ресурсів Криму".
Однак незважаючи на втручання влади міста, через тиждень ситуація із забрудненням повторилася. 24 липня Тарас Грабко знову виклав відео, на якому видно, що в море знову зливається піниста рідина.