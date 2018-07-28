На пляже в Ялте в море сливают загадочное пенное вещество
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Пенистую жидкость неизвестного происхождения слили в море у Приморского пляжа Ялты. Информация дошла до подконтрольного России городского совета - депутаты попросили профильные ведомства изучить ситуацию. Через неделю причины загрязнения так и не были установлены, а в море снова произошла утечка загадочной жидкости, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
Как пишет издание, о проблеме стало известно после того, как видео, на котором изображен слив, попало в социальные сети.
Так, 17 июля сообщение Тараса Грабко появился в группе "Ялта, любовь моя" в Facebook.
На видео видно, как на одном из пляжей образовалось пятно из белой жидкости неизвестного происхождения. Оно имело значительный размер - загрязненная площадь простиралась от берега и выходила далеко за линию пирса.
"Приморский парк - дайвинг клуб. Что это? Наблюдаем такое частенько, такая пена течет по ливнестокам, со стороны санатория "Россия" и аквапарка", - написал автор ролика.
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В комментариях к видео пользователи написали, что загрязнение регулярно происходит между закрытым пляжем "Солнечный" и лодочной станцией.
Как отмечает издание, на ролик отреагировали и в подконтрольном России городском совете Ялты. На следующий день после публикации его посмотрели на заседании комитета по вопросам развития курорта и здравоохранения, внешне побратимских связей и охраны окружающей среды. В пресс-релизе говорится, что, по мнению депутатов, повторение подобной ситуации недопустимо, следует как можно скорее выявить нарушителя.
Во время обсуждений было решено принять "оперативные меры депутатского реагирования". Комитет направил запросы в "прокуратуру" Ялты, Росприроднадзор, "Министерство экологии и природных ресурсов Крыма".
Однако несмотря на вмешательство властей города, через неделю ситуация с загрязнением повторилась. 24 июля Тарас Грабко снова выложил видео, на котором видно, что в море снова сливается пенистая жидкость.