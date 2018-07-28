На пляже в Ялте в море сливают загадочное пенное вещество

КИЕВ. 28 июля. УНН. Пенистую жидкость неизвестного происхождения слили в море у Приморского пляжа Ялты. Информация дошла до подконтрольного России городского совета - депутаты попросили профильные ведомства изучить ситуацию. Через неделю причины загрязнения так и не были установлены, а в море снова произошла утечка загадочной жидкости, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".