Двоє людей загинули внаслідок нападу на медцентр в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У результаті нападу на медичний центр в місті Джелалабад в Афганістані загинули двоє людей, ще п'ять отримали поранення. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Tolo News, передає УНН.
Бойовики почали штурм центру підготовки акушерок в Джалалабаді близько 11 години ранку в суботу. Сили безпеки змогли взяти ситуацію під контроль лише більш ніж через п'ять годин.
Прес-секретар губернатора Нангархара Аттаулла Ходжані підтвердив, що ціллю був медцентр, і повідомив, що щонайменше два співробітники були вбиті і ще п'ять поранені.
Однак немає ніяких подробиць про те, скільки було бойовиків, і жодне угрупування відразу не взяло на себе відповідальність за напад.
"У будівлю увійшли смертники. Спочатку вони вбили охоронця, а потім водія. Вони (нападники - ред.) зіткнулися з опором з боку поліції. Ми врятували щонайменше 62 людини з місця події", - сказав начальник поліції Нангархара Сані Станікзай.
Зазначено, що на місці події було чутно кілька вибухів, а також постріли.