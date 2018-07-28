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Центр підготовки акушерок атакували в Афганістані, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Центр підготовки акушерок у місті Джелалабаді на сході Афганістану атакували невідомі. Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на представників влади, передає УНН.

За інформацією ЗМІ, поблизу гуртожитку, де живуть викладачі курсів, 28 липня сталося кілька вибухів та пострілів.

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“...частина студентів були евакуйовані з будівлі, а трьох поранених доправлено до лікарні”, — цитує видання представника провінційного уряду.

Також наводяться слова свідків, які стверджують, що в цьому районі сталося самогубство.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

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