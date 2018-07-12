В Афганістані напали на КПП: десятки жертв

"Опівночі таліби атакували КПП в місцевості Карлук району Арчі. Зіткнення тривали кілька годин, в результаті загинули шість військовослужбовців", - про це окружний губернатор Насруддін Назарі.

Крім того, ще двоє співробітників сил безпеки отримали поранення в ході зіткнень.

В іншому інциденті, бойовики напали на військовий табір в районі Пулі-Момин на сході району Арчі, в результаті загинули 17 військовослужбовців і ще 11 отримали поранення.



Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули і ще чотири отримали травми в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті в східному афганському місті Джелалабад.