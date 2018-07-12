В Афганистане напали на КПП: десятки жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. По меньшей мере 23 военнослужащих погибли, еще 13 были ранены в среду ночью при столкновениях в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом в четверг сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"В полночь талибы атаковали КПП в местности Карлук района Арчи. Столкновения длились несколько часов, в результате погибли шесть военнослужащих", - об этом окружной губернатор Насруддин Назари.
Кроме того, еще двое сотрудников сил безопасности получили ранения в ходе столкновений.
В другом инциденте, боевики напали на военный лагерь в районе Пули-Момин на востоке района Арчи, в результате погибли 17 военнослужащих и еще 11 получили ранения.
Напомним, по меньшей мере 10 человек погибли и еще четыре получили травмы в результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в восточном афганском городе Джелалабад.