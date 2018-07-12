В Афганистане напали на КПП: десятки жертв

"В полночь талибы атаковали КПП в местности Карлук района Арчи. Столкновения длились несколько часов, в результате погибли шесть военнослужащих", - об этом окружной губернатор Насруддин Назари.

Кроме того, еще двое сотрудников сил безопасности получили ранения в ходе столкновений.

В другом инциденте, боевики напали на военный лагерь в районе Пули-Момин на востоке района Арчи, в результате погибли 17 военнослужащих и еще 11 получили ранения.



Напомним, по меньшей мере 10 человек погибли и еще четыре получили травмы в результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в восточном афганском городе Джелалабад.