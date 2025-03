В Афганистане снова теракт: есть жертвы

По предварительной информации, террорист-смертник подорвал автомобиль со взрывчаткой, подъехав к КПП.

Среди жертв теракта было два сотрудника службы безопасности страны и 8 гражданских.

Взрыв был настолько сильным, что от него также были разрушены несколько магазинов и транспортных средств.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, 17 июня на востоке Афганистана в городе Джелалабад как минимум 18 мирных жителей были убиты и еще 45 человек были ранены в результате атаки террориста-смертника.

Как сообщал УНН, группировка "Исламское государство" в субботу осуществила атаку с участием террориста-смертника в провинции Нангархар в Афганистане. В результате взрыва погибли 36 человек.

#Jalalabad #UPDATE - Death toll in today's suicide bombing rises 10 eight civilians and two NDS members, officials confirm #Afghanistan pic.twitter.com/pbOpA3QIne

