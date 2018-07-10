В Афганистане снова теракт: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли и еще четыре получили травмы в результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в восточном афганском городе Джелалабад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
По предварительной информации, террорист-смертник подорвал автомобиль со взрывчаткой, подъехав к КПП.
Среди жертв теракта было два сотрудника службы безопасности страны и 8 гражданских.
Взрыв был настолько сильным, что от него также были разрушены несколько магазинов и транспортных средств.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
Напомним, 17 июня на востоке Афганистана в городе Джелалабад как минимум 18 мирных жителей были убиты и еще 45 человек были ранены в результате атаки террориста-смертника.
Как сообщал УНН, группировка "Исламское государство" в субботу осуществила атаку с участием террориста-смертника в провинции Нангархар в Афганистане. В результате взрыва погибли 36 человек.
#Jalalabad #UPDATE - Death toll in today's suicide bombing rises 10 eight civilians and two NDS members, officials confirm #Afghanistan pic.twitter.com/pbOpA3QIne- TOLOnews (@TOLOnews) 10 июля 2018 г.