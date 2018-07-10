У Афганістані знову теракт: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули та ще чотири отримали травми в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у східному афганському місті Джелалабад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою, під’їхавши до КПП.
Серед жертв теракту було два співробітники служби безпека країни та 8 цивільних.
Вибух був настільки сильним, що від нього також було зруйновано декілька магазинів та транспортних засобів.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, 17 червня на сході Афганістану в місті Джелалабад щонайменше 18 мирних жителів були вбиті і ще 45 осіб були поранені в результаті атаки терориста-смертника.
Як повідомляв УНН, угруповання "Ісламська держава" в суботу здійснила атаку за участю терориста-смертника в провінції Нангархар в Афганістані. В результаті вибуху загинули 36 осіб.
#Jalalabad #UPDATE - Death toll in today's suicide bombing rises 10, eight civilians and two NDS members, officials confirm #Afghanistan pic.twitter.com/pbOpA3QIne— TOLOnews (@TOLOnews) 10 июля 2018 г.