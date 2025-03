У Афганістані знову теракт: є жертви

За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою, під’їхавши до КПП.

Серед жертв теракту було два співробітники служби безпека країни та 8 цивільних.

Вибух був настільки сильним, що від нього також було зруйновано декілька магазинів та транспортних засобів.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 17 червня на сході Афганістану в місті Джелалабад щонайменше 18 мирних жителів були вбиті і ще 45 осіб були поранені в результаті атаки терориста-смертника.

Як повідомляв УНН, угруповання "Ісламська держава" в суботу здійснила атаку за участю терориста-смертника в провінції Нангархар в Афганістані. В результаті вибуху загинули 36 осіб.

#Jalalabad #UPDATE - Death toll in today's suicide bombing rises 10, eight civilians and two NDS members, officials confirm #Afghanistan pic.twitter.com/pbOpA3QIne

— TOLOnews (@TOLOnews) 10 июля 2018 г.