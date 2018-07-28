Центр подготовки акушерок атаковали в Афганистане, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Центр подготовки акушерок в городе Джелалабаде на востоке Афганистана атаковали неизвестные. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на представителей власти, передает УНН.
По информации СМИ, около общежития, где живут преподаватели курсов 28 июля произошло несколько взрывов и выстрелов.
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"... часть студентов были эвакуированы из здания, а трех раненых доставлены в больницу", - цитирует издание представителя провинциального правительства.
Также приводятся слова свидетелей, которые утверждают, что в этом районе произошло самоубийство.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.