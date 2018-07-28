Двое людей погибли в результате нападения на медцентр в Афганистане

Боевики начали штурм центра подготовки акушерок в Джалалабаде около 11 часов утра в субботу. Силы безопасности смогли взять ситуацию под контроль только более чем через пять часов.

Пресс-секретарь губернатора Нангархара Аттаулла Ходжани подтвердил, что целью был медцентр, и сообщил, что по меньшей мере два сотрудника были убиты и еще пять ранены.

Однако нет никаких подробностей о том, сколько было боевиков, и ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за произошедшее.

"В здание вошли смертники. Сначала они убили охранника, а затем водителя. Они (нападавшие - ред.) столкнулись с сопротивлением со стороны полиции. Мы спасли по меньшей мере 62 человека с места происшествия", - сказал начальник полиции Нангархара Сани Станикзай.

Указано, что на месте происшествия было слышно несколько взрывов, а также выстрелы.