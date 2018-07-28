Двое людей погибли в результате нападения на медцентр в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В результате нападения на медицинский центр в городе Джелалабад в Афганистане погибли два человека, ещё пять получили ранения. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Tolo News, передает УНН.
Боевики начали штурм центра подготовки акушерок в Джалалабаде около 11 часов утра в субботу. Силы безопасности смогли взять ситуацию под контроль только более чем через пять часов.
Пресс-секретарь губернатора Нангархара Аттаулла Ходжани подтвердил, что целью был медцентр, и сообщил, что по меньшей мере два сотрудника были убиты и еще пять ранены.
Однако нет никаких подробностей о том, сколько было боевиков, и ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за произошедшее.
"В здание вошли смертники. Сначала они убили охранника, а затем водителя. Они (нападавшие - ред.) столкнулись с сопротивлением со стороны полиции. Мы спасли по меньшей мере 62 человека с места происшествия", - сказал начальник полиции Нангархара Сани Станикзай.
Указано, что на месте происшествия было слышно несколько взрывов, а также выстрелы.