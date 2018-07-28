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Через пошкоджений колектор з водою з метро у Дніпрі підтопило дорогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Внаслідок пошкодження колектору, у який скидають води стаціонарні насоси Дніпровського метрополітену, затопило проїжджу частину дороги та подвір'я у Дніпрі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"28 липня о 13:44 надійшло повідомлення про те, що внаслідок пошкодження колектору, в який здійснюють скидання води стаціонарні насоси Дніпровського метрополітену, йде затоплення проїжджої частини дороги та подвір'я на приватній території по вулиці Велика Діївська, Новокадацький район, місто Дніпро", - повідомили у відомстві.

Рятувальники на місці за допомогою мотопомпи почали відкачувати воду з території приватних домоволодінь для недопущення затоплення будинків.

"Підтоплені подвір'я на приватній території рівнем води 0,4-0,5м. Подія по відкачці води триває", - зазначили у ДСНС.

Також двома аварійними бригадами КП “Гідроспоруди” проводяться роботи з відновлення роботи колектора (прочищення дренажної системи, відкачується бруд з колектору), та вирішується питання щодо залучення техніки міських комунальних служб.

Нагадаємо, на Запоріжжі шторм розмив косу і відрізав відпочивальників від материка.

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