Через пошкоджений колектор з водою з метро у Дніпрі підтопило дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Внаслідок пошкодження колектору, у який скидають води стаціонарні насоси Дніпровського метрополітену, затопило проїжджу частину дороги та подвір'я у Дніпрі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"28 липня о 13:44 надійшло повідомлення про те, що внаслідок пошкодження колектору, в який здійснюють скидання води стаціонарні насоси Дніпровського метрополітену, йде затоплення проїжджої частини дороги та подвір'я на приватній території по вулиці Велика Діївська, Новокадацький район, місто Дніпро", - повідомили у відомстві.
Рятувальники на місці за допомогою мотопомпи почали відкачувати воду з території приватних домоволодінь для недопущення затоплення будинків.
"Підтоплені подвір'я на приватній території рівнем води 0,4-0,5м. Подія по відкачці води триває", - зазначили у ДСНС.
Також двома аварійними бригадами КП “Гідроспоруди” проводяться роботи з відновлення роботи колектора (прочищення дренажної системи, відкачується бруд з колектору), та вирішується питання щодо залучення техніки міських комунальних служб.
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