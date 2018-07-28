Из-за поврежденного коллектора с водой из метро в Днепре подтопило дорогу

"28 июля в 13:44 поступило сообщение о том, что в результате повреждения коллектора, в который осуществляют сброс воды стационарные насосы Днепровского метрополитена, идет затопленик проезжей части дороги и дворов на частной территории по улице Большая Деевская, Новокадацкий район, город Днепр", - сообщили в ведомстве.

Спасатели на месте с помощью мотопомпы начали откачивать воду с территории частных домовладений для недопущения затопления домов.

"Подтоплены дворы на частной территории уровнем воды 0,4-0,5м. Меры по откачке воды продолжаются", - отметили в ГСЧС.

Также двумя аварийными бригадами КП "Гидросооружения" проводятся работы по восстановлению работы коллектора (прочистка дренажной системы, откачивается грязь с коллектора), и решается вопрос о привлечении техники городских коммунальных служб.

Напомним, в Запорожье шторм размыл косу и отрезал отдыхающих от материка.