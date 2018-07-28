Декларация по Крыму: в РФ предложили США запретить украинцам посещать полуостров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В "представительстве" МИД России в Симферополе призвали Государственный департамент США опубликовать "Декларацию относительно Украины", которая запретит украинцам посещать Крым. Так в "представительстве" прокомментировали "Декларацию по Крыму", передает УНН.
"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию относительно Украины", которая запретит украинцам посещать ... Крым", - говорится в сообщении представительства в Twitter.
Кроме того, оккупанты отметили, что с начала 2018 года Крым якобы посетили более 600 тыс. украинцев.
Ранее американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова в состав России.
Statistics: more than 600 000 people from #Ukraine came to Russian #Crimea since the beginning of the 2018.
@StateDept and @SecPompeo don’t forget to issue “Ukraine Declaration” to prohibit Ukrainians from visiting Russian Crimea.#Crimea #Russia #Declaration pic.twitter.com/AkzjKnfVRN