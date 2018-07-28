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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32141 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96908 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121704 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129386 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167974 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152941 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140771 просмотра

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Декларация по Крыму: в РФ предложили США запретить украинцам посещать полуостров

Декларация по Крыму: в РФ предложили США запретить украинцам посещать полуостров

Киев  •  УНН

 • 16483 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В "представительстве" МИД России в Симферополе призвали Государственный департамент США опубликовать "Декларацию относительно Украины", которая запретит украинцам посещать Крым. Так в "представительстве" прокомментировали "Декларацию по Крыму", передает УНН.

"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию относительно Украины", которая запретит украинцам посещать ... Крым", - говорится в сообщении представительства в Twitter.

Кроме того, оккупанты отметили, что с начала 2018 года Крым якобы посетили более 600 тыс. украинцев.

Ранее американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова в состав России.

Statistics: more than 600 000 people from #Ukraine came to Russian #Crimea since the beginning of the 2018.

@StateDept and @SecPompeo don’t forget to issue “Ukraine Declaration” to prohibit Ukrainians from visiting Russian Crimea.#Crimea #Russia #Declaration pic.twitter.com/AkzjKnfVRN

— Russia's MFA in Crimea(@PMSimferopol) 27 липня 2018 р.

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