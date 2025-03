Декларация по Крыму: в РФ предложили США запретить украинцам посещать полуостров

"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию относительно Украины", которая запретит украинцам посещать ... Крым", - говорится в сообщении представительства в Twitter.

Кроме того, оккупанты отметили, что с начала 2018 года Крым якобы посетили более 600 тыс. украинцев.

Ранее американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова в состав России.

Statistics: more than 600 000 people from #Ukraine came to Russian #Crimea since the beginning of the 2018.



@StateDept and @SecPompeo don’t forget to issue “Ukraine Declaration” to prohibit Ukrainians from visiting Russian Crimea.#Crimea #Russia #Declaration pic.twitter.com/AkzjKnfVRN

— Russia's MFA in Crimea(@PMSimferopol) 27 липня 2018 р.