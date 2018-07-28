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На Запоріжжі шторм розмив косу і відрізав відпочивальників від материка

На Запоріжжі шторм розмив косу і відрізав відпочивальників від материка

Київ • УНН

 • 17384 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У місті Приморськ Запорізької області шторм розмив косу і відрізав відпочивальників від сполучення з материком. Про це УНН повідомили у регіональному управлінні ДСНС.

“Розмило штормом Обіточну косу у Приморську. Станом на 14 годину, вивезли 37 людей — з них 7 дітей, а також близько 30 приватних транспортних засобів”, — сказали у ГУ ДСНС.

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При цьому зауважили, що людей, які відпочивають у наметах на косі, заздалегідь попереджали про негоду і просили залишити небезпечне місце, але вони не дослухалися до порад.

“Тим не менше рятувальники напоготові і у будь-який момент нададуть допомогу”, — зазначили у ДСНС Запорізької області.

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