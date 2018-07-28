На Запорожье шторм размыл косу и отрезал отдыхающих от материка

"Размыло штормом Обиточную косу в Приморске. По состоянию на 14 часов, вывезли 37 человек - из них 7 детей, а также около 30 частных транспортных средств", - сказали в ГУ ГСЧС.

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При этом отметили, что людей, отдыхающих в палатках на косе, заранее предупреждали о непогоде и просили оставить опасное место, но они не прислушались к советам.

"Тем не менее спасатели начеку и в любой момент окажут помощь", - отметили в ГСЧС Запорожской области.