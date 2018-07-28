Синоптики оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У переважній більшості областей України, крім сходу, очікуються грози, подекуди град, шквалисте посилення вітру, прогнозується велика кількість опадів у північних регіонах. Про це повідомили в Укргідрометеоцентрі, передає УНН.
"28 липня в Україні, крім східних областей, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, у північних областях місцями сильні дощі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у суботу, 28 липня, у Києві очікується сильна злива. Разом з тим, за даними порталу weather.com, наголошується, що гроза у Києві закінчиться о 17:30 суботи, 28 липня.
Зазначимо, що потужні циклони з Атлантики упродовж тижня спричинили підтоплення у більшості міст України, а також призвели до короткочасного транспортного колапсу у столиці.
Раніше у Укргідрометцентрі розповіли, що українцям слід очікувати сильних дощів.
Як повідомляв УНН, 17 червня у всьому світі відзначають День боротьби з опустелюванням, адже воно загрожує здоров’ю і благополуччю понад 1 млрд людей.
Разом з тим вчені відзначають підвищення останнім часом загрози від значних коливань температури. Йдеться про такі кліматичні екстремуми як "феномен Ель-Ніньо" - аномальне підвищення температури поверхневого шару у приекваторіальній частині Тихого океану на 0,5 градуса Цельсія. Це явище у минулому ставало причиною руйнівних злив і повеней.