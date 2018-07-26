В Укргідрометцентрі розповіли, що слід очікувати сильних дощів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Завтра, 27 липня, в Карпатському регіоні очікуються сильні дощі. Про це УНН повідомили у відділі метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.
“Ці дощі мають дуже локальний характер. В цілому очікуємо ще завтра, ми очікуємо сильні дощі в Карпатському районі — 27 липня. Потім поступово тенденція йде до зменшення кількості дощів, по кількості — це в межах 10-15 міліметрів. З північного сходу тоді почнуть вже покращуватись умови”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозами гідрометцентру, в Києві сильні дощі вже не очікуються.
Нагадаємо, у результаті негоди з проливним дощем, який напередодні обрушився на столицю, у низці районів пошкоджено, зокрема, автомобілі та будинки поваленими деревами та білбордом, які вже у переважній більшості випадків поприбирали. Крім того, із затоплених будівель і підземних переходів відкачано 3402 куб. м води.