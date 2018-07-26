В Укргидрометцентре рассказали, что следует ожидать сильных дождей

“Эти дожди имеют очень локальный характер. В целом ожидаем еще завтра, мы ожидаем сильные дожди в Карпатском районе — 27 июля. Затем постепенно тенденция идет к уменьшению количества дождей, по количеству — это в пределах 10-15 миллиметров. С северо-востока тогда начнут уже улучшаться условия”, — сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозам Гидрометцентра, в Киеве сильные дожди уже не ожидаются.

Напомним, в результате непогоды с проливным дождем, который накануне обрушился на столицу, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом, которые уже в подавляющем большинстве случаев убрали. Кроме того, из затопленных зданий и подземных переходов откачано 3402 куб. м воды.